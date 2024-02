Jahimees: öösihiku lubamisega metsseajahiks avatakse Pandora laegas

Kasari jahiseltsi juhatuse liige Kulno Rehkalt nendib, et jahikoerte roll on Eesti jahinduses aina tagasihoidlikumaks muutumas, mis jätab jälje ka jahikultuurile tervikuna. Pildil on koos temaga ehtne Eesti jahikoer – eesti hagijas Matilda.

FOTO: Lemmi Kann | Delfi Meedia