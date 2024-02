Kui kasulik on kilu? Toitumisspetsialist hoiatab liigse tarbimise eest

Tervise arengu instituudi toitumise ja liikumise osakonna ekspert Tagli Pitsi ütleb, et üldjuhul on kalad headeks polüküllastumata (sealhulgas oomega-3-rasvhapete allikaks), kuid kuna kilu on suhteliselt väherasvane, siis paraku neid aineid on temas võrreldes rasvasemate kaladega vähem.