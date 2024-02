Peeter Oja katab pidulaua: vürtsikilud, pasteet konjakiga, balõkk ja suus sulav sült

Juhis on pakil olemas. Minu sõnum on, et ärge kartke eksperimenteerida. Sülditegu ongi üks suur eksperiment!“

Lõpufaasis maitsed. Soola tuleb panna tunde järgi. Soola peab olema nii palju, et kui maitsed, siis oleks just nagu ülesoolatud supp. Ei ole vaja muretseda, et äkki saab liiga, see haihtub ära. Kui teed paraja, nagu teeks tavalist suppi, siis tuleb mage sült. Ja see on õudne! Timmimisega on alati nii ja naa, paras õnnemäng.

„Süldi jaoks hangin kolm sealjalga, lehmasaba - turult saab - ja kilo kondiga loomaliha. Vaja on sibulat - sibul pooleks, kuiva panni peal kärsatad natuke. Porgandit - selline suurem, magusust annab. Vürtse - teravürts ja terapipar, loorber. Vürtsi, nooh, nii 5-7-8, terapipart peotäis. Sellest on küll.

„Vürtsikilu tegemine on sedavõrd lihtne, et samahästi võiks õpetada, kuidas praadida muna või teha võileiba. Ma ei taha sellest isegi rääkida! See on lausa labaselt kerge. Vaja on kilusid, eks ole, ja kui õnnestub, siis Kihnu vürtsikilusegu. Ma kunagi Selverist koba peale ostsin. Ei, Santa Marial on ka hea segu, ma ei ütle midagi, aga vot Kihnu segu oli ikka täitsa tip-top. Ega muud ei olegi, kui segad kalad ja puru kokku, lased seista ja muudkui maiustad.“

KANAPASTEET KONJAKIGA

„Tegin just kanamaksapasteeti. Väga hea tuli. Viisin just Juure Mardile. Et mis selleks vaja on?

Tead, ega muud ei olegi kui et ostad kanamaksa, üks kilo. Puhastad kelmetest, lõikad väikesemateks tükkideks.

Kõigepealt paned võid, nooh, nii 30 grammi, pannile, sulatad. Ja siis hakitud sibul pannile, vaiksel tuleb, et läheks klaasjaks. Jumala pärast, et ei läheks pruuniks!

Lisad viilutatud porgandid ja las ta siis podiseb tasakesi.

Maksa pesed enne läbi, sõela peal kraani all jooksva veega, nõrutad ära.

No ja siraki panni peale. Vedelikku tuleb, las podiseb kaane all nii pool tundi. Mitte pruunistada!

Kui vesi aurustunud, võta ära. Mul on juurviljapuljong valmis tehtud. Kuubikust teen. Kel on sügavkülmas ehtsat kanapuljongit, kasutagu seda. Lasen köögikombainis segamini kõik. Lisan kaks supilusikatäit konjakit. Mul masinasse mahub korraga maksimaalselt pool kilo. Seega – sinna kaks supilusikat sisse surada. Naps olgu kvaliteetne. Öeldakse, et kui alkoholi toidu tegemisel kasutada, siis olgu see selline, mida ise ka rõõmuga jooks. Mitte mingi selline, et ah, hea odav. Mul on Hennesy konjak. Lasen siis kõik uuesti läbi masina. Segu peab olema vedelapoolne. Seistes tõmbub tahkemaks. Vala kaussidesse, foolium peale ja tahenema. Viie tunni pärast on tip-top toit!

Oi aga ma unustasin või! See on kõige tähtsam. Või on maitsekuningas, sellega ei tohi olla ihne. Pool pakki võid poolekilose massi kohta, teed tükkideks ja segad sisse. Ja pipart, maks armastab pipart.“

KALA - BALÕKK

„Vaat see on kõige parem kala üldse! Osta lõhefilee, noh, pool kilo. Minul isiklikult on üks plastanum, kaanega. Võtan 100 grammi tilli, hakin peeneks, ega varred võivad ka olla. Jäme sool läheb põhja. Filee määrid tilliga kokku ja asetad soolakihi peale anumasse. Kalla peale jämedat soola. Nüüd on kala täiesti soolast ümbritsetud. Pane kaas peale. Mul seisab esikus, seal on hea jahe. Võib ka külmikusse panna, kui ruumi on. No ja hoiad seal 24 tundi. Võtad kala välja, pesed jooksva vee all soola ja tilli ja kõik maha, kuivatad köögirätikuga. Oi see on imeline, imehea!“