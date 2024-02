Väikegümnaasiumite sulgemine tähendaks paljudele õpilastele ülipikka kooliteed. Kas lapsed on selleks valmis?

Haridus- ja teadusministeerium tahab, et omavalitsused korraldaks 2028. aastaks koolivõrgu ümber nõnda, et mõnekümne õpilasega gümnaasiumid lõpetaks tegevuse. Nende seas on aga ka mitu gümnaasiumi, mis on poolesaja kilomeetri raadiuses ainsad. Kohapeal nähakse, et gümnaasiumiosa sulgemine tähendaks õpilastele ülipikka kooliteed, õpetajate lahkumist vähese koormuse tõttu ning veelgi enam ääremaastumist. Loe lähemalt siit.