HINNATABEL | Hinnad palju ei muutunud ka küttepuidul

Iseloomulik on kõigi sortimentide kallinemine. Hinnatõusud ei ole suured ja mõnel juhul on üsna minimaalsed. Märkimist väärib lehtpuupalkide kallinemine. Metsaomaniku vaatevinklist on okaspuupalkide hind rahuldav, küttepuidu hind küllaltki hea, lehtpuupalkide ja paberipuidu hind hea.