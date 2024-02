Ühisveevärgi kliente ootab kopsakas hinnatõus

Kliimaministeerium veab praegu ümberkorraldusi Eesti veemajanduses, koondnimega Veereform 2025+. Lähtutakse eeldusest, et kui siiani tehti lõviosa Eesti veevärgi investeeringutest Euroopa Liidu rahaga, siis edaspidi peaksid ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (ÜVVK) teenuse pakkumisega tegelevad ettevõtted ära majandama ja võrgud toimivana hoidma turupõhiselt ehk siis veeteenuse hinna arvelt. Selge on aga seegi, et praeguste tariifidega investeeringuvajadust katta ei ole võimalik.