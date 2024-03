Just jahedal ajal tuleb oma nahka välismõjude eest kaitsta

Nahk on inimese suurim organ, mis kaitseb organismi nii päikesekiirguse, mikroobide kui ka kemikaalide eest. Lisaks osaleb nahk ka toksiinide eritamisel. Nahk koosneb kolmest kihist: pealisnahk ehk epidermis, pärisnahk ehk dermis ja nahaalune rasvkude. Pealisnaha pinnal on kaitsev happeline kiht ehk hüdrolipiidkiht. See õhuke kaitsekiht koosneb surnud marrasnaharakkudest, lipiididest, vabadest aminohapetest, higist ja rasust. Kuid just tänu hüdrolipiidkihile suudab meie nahk taluda tuult, külma, kuumust ja sagedast pesemist.