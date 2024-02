„Need loomad on ilmselgelt väärkoheldud.“ ERR-i aastapäeva klipp ehmatas hobuseinimesi

Piltidelt on näha, et mitmel ree ette rakendatud loomal pungitavad külgedelt välja ribid, ka hobuste seljad on alla vajunud ning mitmel isendil on kabjad lõhelised ja katki. Samuti on ree ette rakendatud ka tiineid hobuseid, ent neile osaks saav koormus peaks olema minimaalne. Kiire pilguheit hobuste registrisse näitab ka seda, et osad inimesi vedanud hobused olid alles kaheaastased ehk liiga noored inimese kandmiseks või ree vedamiseks.