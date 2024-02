43aastane Smirnov, kes meedia andmeil on ühekorraga USA ja Iisraeli kodanik, on paljude sidemetega mees, kes aastaid teinud koostööd Föderaalse Juurdlusbürooga (FBI). Tema kohta avaldatud 37-leheküljeline süüdistusakt ja 28-leheküljeline prokuröride põhjendus kohtule, miks Smirnovi tuleb vahi all hoida, sisaldavad hämmastavat lugemisvara.