Kristen Michal Stenbocki majja minekust: kui minu nime pakutakse, ju siis teen oma tööd hästi

Ei ole minul sellist teadmist. Sellesse ametisse olen tulnud teadmisega, et töötan selle peaministri ja valitsusega. Olen armsaks mõelnud ainult selle valitsuse ning selle peaministri ja selle ameti ja mul pole ühtegi teist teadmist.

Üsna mitmed eeldavad, et juhul kui Kaja Kallas ära Euroopasse läheb, siis just teist saab peaminister. Andrus Ansip ütles ERRis vastuseks samale küsimusele, et kindlasti võiks Kristen Michal olla üks neist inimestest, kes võiks olla järgmine peaminister. Tarmo Jüristo märkis Äripäevas, et „Michalis selgelt on see materjal, tal on see ambitsioon, ehkki ta ise võib väita midagi muud, tal on see karjääri trajektoor ja võimekus. Kõik märgid on selleks olemas. Lihtsalt millal see päev saabub, on veel lahtine.“. Mis te kostate?

Mis ma ütleks? Kui inimesed arvavad, et teen oma tööd hästi, siis see on tunnustus meie valdkonnale, meeskonnale. Mis seal salata, me ju kliimameeskonnas toimetame päris hooga. See pigem peegeldab seda, et nähakse, et me asjalikult toimetame. Ma muud tähendust ei omistaks.

Elame – näeme, märtsikuu on kohe käes, ja mis siis saama hakkab...