FOTOD | Pirita jõele on kuhjunud massiivsed rüsijää hunnikud

Rüsijää puhul on tegu jäätükkide kuhjatisega, mis on tekkinud veekogu katva jää liikumisel. Pildistaja sõnul on jääkamakad jäänud pidama Lükati silla ümbruses, suunaga Pirita poole. „Seal ei ole tugevat voolu ja seetõttu on sinna tekkinud suured rüsijää hunnikud. Ilmselt on soojemate ilmadega varsti jääd isegi rohkem,“ kirjutab ta.