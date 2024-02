AI toob toidu lauale: Eesti lihatootja hakkab kasutama tehisintellekti

„Toiduainetööstuste jaoks on tootmise digitaliseerimine möödapääsmatu, kui me soovime laieneda välisturgudele, optimeerida oma kulusid ning muuta tootmine efektiivsemaks,“ põhjendas firma tegevjuht Ragnar Loova tehisintellekti katsetamist nende ettevõttes. Projekti tulemusi on oodata aasta lõpuks.

Loova sõnul on ettevõte viimastel aastatel panustanud ja investeerinud üha rohkem innovatsiooni ning tööprotsesside automatiseerimisse, et tulla turule uudsete toodete ja senisest keskkonnasõbralikemate pakenditega. Selle vajaduse on tinginud nii majandusolukord, keskkonnanõuded kui ka tarbijate võimalused ning ootused.

Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi tehisintellekti lektori Ardi Tampuu sõnul on masinnägemise tehnoloogiad piisavalt küpsed, et neid kasutada tööstuses protsesside jälgimiseks ja vigade tuvastamiseks.

„Ma usun, et tänu vabavaralistele mudelitele on varsti masinnägemise lahendused sama lihtsasti kättesaadavad kui veebilehed. Vaja on vaid olemasolevaid tööriistu veidi kasutusjuhtudele kohandada ning kasutaja jaoks õigesti pakendada,“ ütles Tampuu. Tema sõnul on AIRE demoprojekt hea viis selle tehnoloogia kättesaadavuse näitlikustamiseks.

Tehisintellekti- ja robootikakeskust AI & Robotics Estonia (AIRE) kaasrahastab Euroopa Liidu Digitaalse Euroopa Programm (European Digital Innovation Hubs ehk EDIH programm) ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.