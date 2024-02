„Võrklaeva kättemaks 103-aastasele vanakesele?“ Ford T omamine toob ulmelise maksukoorma

Rahandusministeeriumi kalkulatsiooni kohaselt on aastamaksu suurus 924 eurot, sest kõnealune Ford T kuulub juriidilisele isikule, mille tõttu ei kohaldata autole eraisiku puhul kehtivat vanusekomponenti. „Esmalt leitakse CO₂ WLTP asendusnäit, arvutuslikult sain 668g/km, kuid meil on ülempiiriks 350 grammi. 350 grammi pealt tuleb CO₂ osa eurodes 874,“ kirjutab rahandusministeeriumi ametnik päringule vastuseks saadetud e-kirjas. Ametnik selgitab päringu esitajale, et automaks koosneb kahest komponendist – baasosast suurusega 50 eurot ning CO₂ osast. „Kuna mudel on kerge, siis massiosa ei lisandu,“ seisab vastuses.