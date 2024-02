„Lammaste suremise aeg oli erinev. Oli värskemaid laipu ja oli selliseid, kellel juba nägu rottide poolt peast söödud. Loomadel puudus ligipääs joogiveele. Oli näha, et elus olid need isendid, kes pääsesid katkise veetoru juures oleva külmunud jääkamakani, mida siis lakkusid. Võime oletada, et teised suridki tõenäoliselt janusse,“ kirjutab Maalehele Loomakaitse Liit.