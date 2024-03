Täiskasvanud sääraste mängudega ei tegele. Ehkki ka iluaiandus on rangelt võttes ju mäng, kuid selle puhul peab ikka kõigel nii-öelda praktiline eesmärk olema. Suurveeojakeste mõte aedniku jaoks on vaid dreenimine ehk tegutsemine selle nimel, et üleujutus ja liigniiskus võimalikult ruttu minema saaks valguda. Eks mu enda puhulgi ole nõnda.