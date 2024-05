Ennekõike kohalikel, võiks isegi öelda, et umbrohtudel põhinevad Matsalu rahvuspargi serval Haeskas asuva Tänava talu siirupid, sinepid ja juustumoosid. Nende loojaks on Margus Maripuu, kelle sõnul on tema hobi üha laienenud ja nüüd ei pea sellele enam peale maksma.