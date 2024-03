Kõva paugutamine häirib? KOVidele makstakse 1,35 miljonit eurot harjutusväljade häiringutasu

Hüvitise eesmärk on aidata kohalikel omavalitsustel teha investeeringuid ja parandada kohalikku elukeskkonda. Näiteks Võru vallas on varasem toetussumma olnud abiks Sõmerpalu lasteaia ehitamisel. „Et kasusaajate hulk oleks võimalikult suur, siis järgmise toetussumma suuname häiringualasse jäävate teede parandusse ja korrashoidu,“ rääkis Võru vallavanem Kalmer Puusepp.

Tapa vallavanem Riho Tell lisas, et praeguses keerulises majandusolukorras on häiringutasu vallale oluliseks leevenduseks. „Kasutame häiringutasu vahendeid valla teedevõrgu seisukorra parandamiseks, samuti sporditaristu arendamiseks Lehtses ja Tapal. Häiringutasu vahendid annavad arvestatava panuse valla elukeskkonna parendamiseks,“ lausus Tell.