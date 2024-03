Järjekordne lihatööstus ja kanala sulgeb uksed. „Ei jaksa enam peale maksta“

„Meie pisike lihatööstus ja pisike kanala ei tule kuidagi omadega välja,“ teatas Kehtna Mõisa OÜ juhataja Märt Riisenberg Maalehele. Ta selgitas, et see otsus on neil põhjalikult läbi kaalutud juhatuses, kuhu kuulub ka tema poeg, ettevõtte tegejuht Siim Riisenberg. Nii et kanala ja lihatööstuse peatne sulgemine pole sündidud hetke-emotsiooni najal.