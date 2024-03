Ahven on jääaugust kala püüdjale kõige sagedasem saak. Talvel pole ahven küll väga isukas, samuti on jääkaane all hämarates tingimustes ka saaki raskem märgata ja tabada, lisaks on toidulaud võrreldes teiste aastaaegadega nirum. Ometi jätkab ahven nendes viletsateski tingimustes toitumist.