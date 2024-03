Nutikad aianipid ja taaskasutusideed

Tugi ja kastmine ühekorraga

Selleks on teil vaja plasttoru, mis oleks soovitatavalt üle 100 cm pikk ja mille läbimõõt on vähemalt 3 cm, et sinna saaks kastmisvett valada. Veel on tarvis umbes 150 cm pikkust voolikujuppi. Filip Johansson kasvatab tomateid õues plastpottides. Tema moodi talitades on veel vaja suurt põhjaauguga potti ja kasvumulda selle täiteks. Tööriistadest läheb tarvis puuri ja vooliku läbimõõdule vastavat puuriotsikut.