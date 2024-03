Mustamäel tegutseb loomapiinaja, kes naelutab puude ja pinkide külge oravaid ning jäneseid

„Loomade julm kohtlemine on lubamatu ja karistatav. Linnaosas tegutsev loomapiinaja (või loomapiinajad) tuleb võimalikult kiiresti üles leida ja vastutusele võtta,“ kirjutab Mustamäe linnaosa valitsus ning tänab kõiki elanikke, kes on piinatud loomadest viimastel päevadel teada andnud. Linnaosa reageerib ka sel teemal tehtud Facebooki postitustele ja edastab info politseile. Kõige tähtsam on siiski tapetud looma leidmisest teavitada koheselt politseid telefonil 112.