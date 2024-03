Vererada ja jäljed hoovis: tagaotsitav mees tungis Keilas eramajja

Eramul oli lõhutud aknaklaas, millest mees oli eeldatavalt vigastusi saanud. Patrull informeeris juhtunust ka politseid, kelle saabudes peeti kohapeal kinni veel üks mees ja naine. Hiljem selgus, et isikud olid käinud ka saunamajas, mille uks oli lukustamata. Läbi akna eramusse sisenenud mees oli varasemalt politsei poolt tagaotsitav.

Äsja avaldatud Politsei- ja Piirivalveameti andmetest nähtub, et möödunud aastal oli suurim varguste arv pärast 2016. aastat ehk kuritegevus on tõusuteel. Parim viis oma kodu kaitsta on valvesüsteem ja kuigi koduvalve vajalikkust mõistab meist enamik, siis sellest hoolimata on Eestis vaid ligi 30 000 peret, kelle elamist see kaitseb. Üks suur põhjus on see, et arvatakse „ah, minuga ei juhtu“. Aastal 2021 uuringust selgus aga, et viimase kümne aasta jooksul on varguse ohvriks langenud 77 000 Eesti majapidamist.

Turvaekspert Tarmo Pärjala möönab, et sageli ei otsustata valvesüsteemi kasuks ka sellepärast, et arvatakse, et selle paigaldamine on keeruline või kulukas. Tegelikult ei nõua valvesüsteemid suuri ümberehitusi ja igale elamule on sobiv lahendus.

Kui koduomanik on otsustanud valvesüsteemi kasuks, seisab ta suure dilemma ees: kas eelistada juhtmega või juhtmevaba lahendust? Seda, kumb valida, saab näitlikustada internetiühendusega. Kui sinu koju jookseb valguskaabel, ei ole sul tõenäoliselt 4G ruuterit tarvis. Sama kehtib valvesüsteemi puhul: kui kaabeldus on tehtud, tasub igal juhul eelistada juhtmega süsteemi.

Juhtmevabal valvesüsteemil on omad eelised. Seda on lihtne paigaldada ning see sobib kõikidesse kodudesse. Ainsaks eelduseks on, et ruumi(de) temperatuur ei langeks alla viie kraadi. „Tegemist on hea lahendusega näiteks peredele, kes üürivad kodu või soovivad paindlikumat lahendust,“ räägib Pärjala ja lisab, et juhtmevaba süsteem ei võta palju ruumi ning selle saab ka mugavalt uude koju kaasa võtta.