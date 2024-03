TESTI ENNAST | Kas oled kutsika võtmiseks valmis?

Esimese kutsika tulek on kahtlemata ülimalt vahva ja emotsionaalne sündmus, ning pole mingi ime, kui suures ootusärevuses selle hetke ootamisele keskendudes kõik muu peast lendab. Näiteks see, milliseid ümberkorraldusi peaks koduses elus tegema ja mida varuda, et koeralapse saabudes saaks nii kutsikas kui ka värske omanik uue elu algust nautida.