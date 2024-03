Palju võõrtööjõudu Eestisse lasta? „Kui kõik Ukraina sõjapõgenikud otsustaksid korraga kodumaale naasta, oleks see meie jaoks katastroof.“

Ukraina sõjapõgenikud on tööjõu nappust Eestis leevendanud, aga nad on hakanud kodumaale tagasi minema ja see teeb ettevõtjad murelikuks. Majandusminister Tiit Riisalo (Eesti 200) sooviks sisserände kvooti mitmekordistada, siseminister Lauri Läänemetsa (SDE) sõnul ei lähe see läbi. Küll aga võiks Läänemetsa arvates olla mõnes sektoris võõrtööjõu vastu leebem.