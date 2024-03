UUS PROTEST | Läti metsaomanikud alustavad meeleavaldust ebaõiglaste looduskaitsepiirangute vastu

Euroopa Liidu rohelise kokkuleppe ehk Green Deal’i seatud eesmärgid näevad ette, et vähemalt 30% maast tuleks võtta kaitse alla, sealhulgas 10% rangelt kaitstavaks. Kuigi ei ole sätestatud, et iga liikmesriik peab selle eesmärgi saavutama, luuakse Lätis intensiivselt erikaitsealasid ja piirangud on seatud õigusaktiga, mida maaomanik ei saa vaidlustada ja mille eest ei maksta piisavat hüvitist.