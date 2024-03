„ASi Eesti Raudtee tellitud raudteeprojektide valmimine on oluliseks etapiks, et Haapsalu raudtee taastamine ühel heal päeval reaalsuseks saaks. Meie oleme oma töö ära teinud ja nüüd on pall poliitikute väravas,“ ütles SA Läänemaa raudteeprogrammi direktor Rein Riisalu.