Kuidas Mihhail Kõlvart kordab vaimse isakese Edgar Savisaare ja lihase isa Ülo Kõlvarti mustreid

Mihhail on erakonnale nii truu, et liitis erakonnaga ka oma perekonna. Jutt ei käi ainult tema abikaasast Anastassiast, kes hüppas üle sotside leerist. Kui kiire motodaam Mišaga käima hakkas, sahistasid äriringkonnad, et küllap nägi naine Kõlvartis liitlast oma papa, BLRT väikeaktsionäri Valeri Kovalenko võitluses firma suuromaniku Fjodor Bermani vastu. Bermanil on Tallinnas tohutud kinnisvara arendamise kavad ning tema survestamiseks on linnapea seljatagune vägagi kasulik.