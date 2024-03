Sellist värvust tekitavad vees orgaaniline ainestik ja taimsed pigmendid, mida nimetatakse tanniinideks ning mis „määrivad“ vett. See tähendab, et vesi on happeline ning humiinainete tõttu tumedaks värvunud. Ka hapnikusisaldus sellistes järvedes on madal, kuna hapnikku kulutatakse orgaanilise aine lagundamiseks.