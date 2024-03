VIDEO | Suur hirvepull kaotas kaamera ees oma sarve

Videot vaadates paistab, et sarve kaotanud loomal on raske harjuda uue ja äkitsi tekkinud olukorraga. „Nüüdseks võib ta olla juba nudipea ning hakata kohe kasvatama uusi, algul karvaseid sarvi, mis võivad kasvada kuni paar sentimeetrit päevas,“ lisab Hunt.

Hirvepull, kes platsil sarve kaotas, on see sama loom, kelle sarved olid foto järgi hinnates pronksmedali väärilised. Nüüd seda sarvekrooni käes hoides ning lähemalt vaadates, hindas RMK jahindusspetsialist Uno sarve hõbemedali vääriliseks. „See on igati klassikaline hirvesarv. Üheksaharulisel sarvel on kõik vaheharud ja silmaharu olemas ning uhke kuueharuline kroon,“ väidab mees.