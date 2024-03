Maja on suursugune väljast ja väga suur ka seest, arhitektuuriliselt meenutab õige pisut Tartu turuhoonet. Esimesel korrusel on letid juur- ja köögiviljaga, palju on rohelist salatikraami. Eriliselt jäävad silma mitmesugused kõrvitsad, pudelkõrvitsad, kabatšokid. Välja on pandud nuikapsad, prisked ingverijuurikad ja üllatuslikult ka väga ilusad seened – nii värsked kui kuivatatud, klassikalistest šampinjonidest esimeste kevadseenteni.