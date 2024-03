SUUR ILMAENNUSTUS | „Aprilli alguses viskab 18 kraadi ära!“ Ilmatargad ennustavad kevade tulekut

Varajased kevaded venivad pikaks

Vaatlustest on näha, et selle 50 aasta sees on varaseid kevadeid nüüd varasemast tunduvalt rohkem, selliseid, mil esimesed linnud on hakanud saabuma 20.–25. veebruari paiku. Samas on just need varajased kevaded sageli veninud pikale, suve algused pole aga ettepoole liikunud. Tihtipeale on neil puhkudel ka lahjemad talved olnud ning linnud polegi väga kaugel talvitumas olnud.