Oled hädas lindudega, kes ebasobivas kohas pesitsevad? Tegutseda tuleb juba varakevadel

Kõige olulisem on maja juures tekitada olukord, et linnud inimese jaoks ebasobivasse kohta üldse pesa ei ehitaks. Näiteks varesed ja kajakad otsivad endale sobivat pesitsuskohta juba praegu, mistõttu on õige aeg hoone üle vaadata ning vajadusel takistada lindudele ligipääs.