ARVUSTUS | Režissöör Ken Loach õhutab kogukonnatunnet

„Vana tamme“ tegevus toimub Kirde-Inglismaal Durhamis. Kohalik elanikkond tuleb vaevu ots otsaga kokku, sest tööd ei ole; kinnisvara hinnad on katastroofiliselt langenud ja kogukonna avalikud ruumid üksteise järel rivist välja langenud, isegi kirik kinni pandud. Jäänud on vaid pubi The Old Oak ehk Vana Tamm, mida peab kunagine kaevur TJ Ballantyne (Dave Turner).