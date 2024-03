Margus Mikomägi: „Eisenstein“. Loominguline vingerdamine ja vangerdamine ellujäämise nimel

Lavastus „Eisenstein“ viis mõtted sundpagulusele. Kirjanik Karl Ristikivi meenus. Tema luuletus sisaliku teest lõpeb tõdemusega, et „kõigi teede pikkus ajas on üks“. Ristikivi põgenes Eestist Nõukogude võimu eest. Ta kirjutas siis: „Ka sisaliku tee kivil jätab jälje, / kuigi me seda ei näe. / Iga mõte, mis tuleb ja läheb, / jääb kuhugi alles. / See, mis sa naeratades kinkisid, / võib kunagi otsa saada, / aga naeratus jääb.“