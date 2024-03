106aastane Erdman Blank: kõik on väga hästi!

Tartu Eluringikeskuse hubane külalistetuba lõhnab endise pidulikkusega kohvi ja kringli järele. On ka põhjust – siin on end mõnusasti sisse seadnud Eesti Vabariigiga pea samal ajal ilmavalgust näinud, hetkel vanim elusolev Eesti mees Erdman Blank (106).

Erdman Blank on alati ellu suure rõõmu ja uudishimuga suhtunud ning end ilmaasjadega kursis hoidnud. Halvenenud kõrvakuulmise tõttu on nüüd infoallikaks vaid ajalehed – neid loeb ta, paksud prillid ees ja luup abiks, endiselt iga päev suure huviga. Kui näiteks Ukraina sõja kohta küsin, vastab ta: „Varem olin kindel, et Ukraina võidab, aga nüüd olen hakanud juba kartma, et võib minna ka teisiti.“