Muhu mesinik: kas teate, kui palju tuleb mett müüa, et keskmist palka teenida?

Peale palga on ju ka muid kulusid. Kunagi sai arvestatud, et ühe mesilaspere peale läheb aastas u 65 eurot (sööt, vaha, raamid, ravi jne). Arvestame sisse ka pakendamiskulud, ca 1 euro kg kohta. Excelis sobib, aga kuidas reaalsuses? Ma pakun, et see arvutus on optimistlikum kui päriselus.

Päriselus õnnestub maal müüa ehk mõned tonnid 7–8 euroga kilost, aga edasi tuleb mängu hulgihind. See on langenud juba alla 3 euro/kg, kuulda on, et isegi alla 2 euro/kg on seda müüdud; Eesti mee omahind on u 4 euro/kg.

Mul tuttav hobimesinik peab ka kanu – müüs mune 1 euro karp, aga kui sisendite hinnad tõusid, tõstis hinda ja müüb nüüd 2 eurot karp. Ostetakse. Aga mee hinda tõsta ei saa, sest sissetuleva mee hinna surve on suur. Inimesed ostavad hinda. Mullune meetarbimise uuring näitab, et Tallinna ja Põhja-Eesti inimesed on nõus maksma eesti mee eest rohkem, et toetada mesinikke. Ülejäänud Eesti aga mitte – neil pole lihtsalt raha. Ja praeguse hinnaga ... eksisteerida saab, aga noortele mesindust elukutsevalikuks soovitada ei saa.

Kriisiplaan peab olema

Mul on peresid olnud kuni 300, viimased kaks aastat 100 ja nüüd tahan vähendada 50 pere peale. Selle mee saaksin müüdud ja miinimumpalga kätte. Minu kriisiplaan on selline, et 1. jaanuarist olen ma palgatööl.

Olen „sadamakapten“ ehk käin Roomassaare kaubasadamas öövalves. Täiskohaga. Öösel teenin miinimumpalka ja saan sotsiaalmaksud makstud, mesindusest püüan saada teise poole. Mul on viisaastaku plaan paigas, passin oma 50 perega, neid suudan töö kõrvalt mesindada. Hoian vaha ja mett, 150 pere tarud jäävad ootele. Paljud ilmselt passivad.

Nii kui tekib nõudlus mee järele, stardin uuesti. Niikuinii seisan tarude juures elu lõpuni, kasvõi keppide najal. Aga ELi turu kaitsest oleneb, kas ma kasvan uuesti suureks, 300 pere peale, ja ütlen poegadele, et tulge mesinikuks ... või ütlen neile, et kui te ei õpi, siis saavad teist mesinikud.