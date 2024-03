Prokuratuur: salaküttimine Pärnumaal kestis aastaid, kahju küündib 44 000 euroni

Prokuratuuri avalike suhete nõuniku Lisanna Männilääne sõnul laekusid esimesed infokillud jahimeestelt ja keskkonnaameti inspektoritelt, kes andsid teada, et nende jahipiirkonnas toimub midagi ebaharilikku – metsast leiti loomade korjuseid. „Kriminaalmenetlust alustati 2023. aasta kevadel. Esialgsete tõendite pinnalt on alust arvata, et grupi tegevus oli pikemaajaline ja kestis aastaid,“ ütles Männilaan.