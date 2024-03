„Süda kohvris“ on ainulaadne reisisaade sellepärast, et seal ei lähe meil kunagi autoratas katki, me ei jää rongist maha. Seal me teame täpselt, kuhu läheme, miks läheme ja mida teeme. Näiteks esimeses saates oleme Jaan Tättega kutsutud Portugali pulma. Kuna abiellusid Ukraina neiu ja Portugali ärimees, pakkus see episood meile erilist huvi.