„Viisin talle isegi tulekindla teki, aga...“ Tulesurmade arv kasvab ehmatava kiirusega

Usin ütleb, et hukkunute arv on juba seetõttu suur, et üldjuhul pole mitme hukkunuga tulekahjusid, kuid tänavuse aasta algus on toonud juba kaks – Tartumaal hukkus ühes tulekahjus kolm, Kohtla-Järvel kaks inimest.

Kui tänavu on tulekahjudes elu jätnud juba 18 inimest, siis möödunud aastal kahe esimese kuuga kuus inimest. Vähemalt kaheksa surmaga lõppenud tulekahju tekkis hooletust suitsetamisest ja veel kahel juhtumil on hooletu suitsetamise kahtlus.

„Enamikul juhtudel, kus inimesed on surma saanud, oli suitsuandur laest alla võetud. See on meie suur mure. Suitsuandur ju segab suitsetamist. Kui inimene on alkoholijoobes, siis kaotab jõu, et olla ärkvel ja jääb sigaretiga magama. Suitsukoni kukub ja süütab midagi põlema,“ kirjeldab Lõuna päästekeskuse ohutusjärelevalve peainspektor Roman Abubikirov.