Sinna ja tagasi. Keskaegsed palverändurid tõid koju kõiksugu suveniire

Esimest korda on keskaegsete palverändude teema läbi esemeliste leidude Eestis vaatajate ees. Niguliste muuseumis avatud näituse „Sinna ja tagasi. Liivimaalaste palverännud keskaegses Euroopas“ idee algataja ning kuraator on ajaloolane Erki Russow, kelle sõnul on praeguseks kogunenud juba nii palju teavet, et on, mida näidata.