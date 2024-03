„Sellist juhtumit pole menetluses olnud!“ Pärnumaal võidi salaküttida ligi 20 ilvest

Pärnumaa juhtumi puhul tasus Avarsalu sõnul pikema tee valik end ära. Infokilde kogudes selguski, et tegu on mitmest jahimehest koosneva grupiga.

Info kogumine hakkas aga kohe pihta, kui saabusid teated metsas vedelevatest loomakorjustest. Avarsalu sõnul on see keeruline olukord, kus omavahel võistlevad kaks risti vastupidist soovi – kas tabada salakütt kohe ja ta saab leebema väärteootsuse selle ühe konkreetse looma eest, kelle ta just ebaseaduslikult küttis, või koguda tõendeid pikemalt ja saavutada seeläbi karmim karistus.

Sellel, et kahtlustuse esitamiseni kulus pea aasta, on keskkonnaameti peadirektori asetäitja järelevalve valdkonnas Olav Avarsalu sõnul mitu põhjust.

Prokuratuuri avalike suhete nõuniku Lisanna Männilaane sõnul laekusid esimesed infokillud jahimeestelt ja keskkonnaameti inspektoritelt, kes andsid teada, et nende jahipiirkonnas toimub midagi ebaharilikku – metsast leiti loomade korjuseid. „Kriminaalmenetlust alustati 2023. aasta kevadel. Esialgsete tõendite pinnalt on alust arvata, et grupi tegevus oli pikemaajaline ja kestis aastaid,“ ütles Männilaan.

Kõik jäävad lõpuks vahele

Kõige jahmatavam oli keskkonnaameti jaoks avastus, et vähema aja kui viimase aasta jooksul salaküttis sama seltskond kahtlustuse järgi 20 ilvest. Teiste kütitud loomade arvu ja seda, kuidas kõik need arvud täpselt saadi, keskkonnaamet ja prokuratuur praegu veel ei avalda. Nimekiri on kirju: põder, metssiga, hunt, karu, kobras.

„Kõik põhilised jahiulukid olid ette võetud,“ nentis Avarsalu.

Tema sõnul tuleb otsa vaadata faktile, et Eestis eksisteerib salaküttimine ka suurel skaalal, kuigi keskkonnaamet loodab, et Pärnumaa juhtumi mõõtu ükski teine välja ei anna. „Me tahame, et need jahimehed, kes võtavad ühe või paar ebaseaduslikku looma, mõtlevad ka oma tegude peale.“

„Jahimeestel võib ju olla mõte, et äkki see tegu jääb metsa, aga lõpuks on tõenäosus, et need kütid vahele jäävad, ikkagi suur.“ Olav Avarsalu

Keskkonnaametil on nimelt aimdus, mida toetavad ka teiste riikide sotsioloogilised uuringud, et tihtipeale pigistab kogukond silma kinni või lausa toetab, et mõni põllumeestele või karjakasvatajatele nuhtluseks saanud metsloom võimalikult kiiresti ära kütitaks, kui ametlikud veskid jahvatavad metsloomakahju kannatavate inimeste meelest liiga aeglaselt.

„See kipub olema aktsepteeritav käitumine, sest maainimestele tekitavad nuhtlusisendid muret ja probleeme. Jahimeestel võib ju olla mõte, et äkki see tegu jääb metsa, aga lõpuks on tõenäosus, et need kütid vahele jäävad, ikkagi suur,“ märkis Avarsalu.

Ta lisas, et kui kellegi jahimaadel toimub midagi kahtlast, tuleks neid kahtlusi keskkonnaametiga jagada. „Selline tegevus rikub nii looduslikku tasakaalu kui ka kahjustab ausate jahimeeste mainet.“

Pärnumaa salaküttide kriminaalmenetlust viib läbi keskkonnaamet koostöös Lääne prefektuuri kriminaalbürooga ning seda juhib Lääne ringkonnaprokuratuur.