NIPID | Probleemide ennetamiseks peab taimekaitse algama juba enne külvi ja istutust

Enamasti hakkame taimekaitsele mõtlema alles siis, kui seisame probleemiga silmitsi. Süüdistame ikka kahjureid ja taimehaigusi, mis on meie unistuste saagile põntsu pannud. Kuid sageli on ebaõnnestumises ka meil oma osa, sest lihtsate töövõtetega on võimalik enne külvamist ja istutamist taimekaitse probleeme ennetada. Iga korrektselt ning õigeaegselt tehtud töö on aias kahjustajate tõrje ilma kemikaale kasutamata.