100 eurot päästab tulesurmast: nutikas andur laseb toas rahulikult suitsetada

„Enamikul juhtudel, kus inimesed on surma saanud, oli suitsuandur laest alla võetud. See on meie suur mure. Suitsuandur ju segab suitsetamist. Kui inimene on alkoholijoobes, siis kaotab jõu, et olla ärkvel ja jääb sigaretiga magama. Suitsukoni kukub ja süütab midagi põlema,“ kirjeldab Lõuna päästekeskuse ohutusjärelevalve peainspektor Roman Abubikirov. Nüüd on olukorrale leitud lahendus.