„Vedasime sellega lehti, oksi, küttepuid, mulda, niitsime suuremaid platse ning õpetasime ka mõne noore traktoriga sõitma. Meie koguduse vaimuelu on olnud koguaeg laiapõhjalisem, kui kord pühapäev kirikus. Oleme pakkunud inimestele seda mida meil on ja pakume ka edasi. Oleme loonud puhkealad sisutegevusteks või niisama olemiseks, et maaelu saaks ka jätkuvalt olla väärtuslik,“ kirjeldab mees Maalehele.