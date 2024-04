JUHIS | Kuidas valida köögiviljataimedele sobivat mulda ja väetisi?

Mulla omadustest on üks tähtsamaid mullalõimis. Milline on antud kasvukohal mullalõimis, seda on kõige lihtsam määrata nii, et võtate peotäie mulda, niisutate seda ning hõõrute pöidla ja nimetissõrme vahel. Erineva lõimisega mullad käituvad erinevalt.