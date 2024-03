Kas tõesti nii soe? Valgas mõõdeti selle aasta kõrgeim temperatuur

Laupäeval (16.03) liigub madalrõhkkond Norra edelarannikult Rootsi lõunaossa ja laieneb üle Läänemere. Öö hakul sajab Virumaal vihma, pärast keskööd jõuab Lääne-Eestisse uus vihmapilvede vöönd ja liigub edasi ida poole. Edela- ja lõunatuul on tugev, ulatub puhanguti 12, rannikul 16 m/s. Õhutemperatuur on +2..+7°C. Päeval sajab aeg-ajalt vihma. Lõunakaare tuul on mõõdukalt tugev. Õhutemperatuur on +6..+11°C, merelt ja lahelt puhuva tuulega rannikualadel on märksa jahedam.