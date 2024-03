Põlismänd keset maisipõldu

Üks vägev männipuu on Põlvamaal, umbes 15 km Põlvast läänes Krootuse küla maadel. Teda leida ei ole raske, puu on ilusasti ära märgitud näiteks ka maa-ameti kaardil Kõlleste petäi" nime all. Eesti keeli kutsutakse teda Kõlleste männiks, kohalikus keeles aga Kõllõstõ pettäi. Oma jämeduselt jagab ta Eesti mändide seas 7.–8. kohta koos Elva Arbi männiga. Veerand sajandi eest saadi puu tüve rinnasümbermõõduks 378 cm, kõrguseks 17 m. Võib arvata, et vahepeal on see mänd veelgi tüsedamaks kosunud.