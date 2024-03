„Ma ei taha olla läbikukkunud.“ Eesti põllumeeste vaimne tervis on üha halvemas seisus

Pole saladus, et Eesti põllumehed on väsinud. Sõda, majanduslangus ja halb ilm on kõigest mõned faktorid, mis talunike hakkamasaamist iga päev mõjutavad. Kuidas selle keskel säilitada tervet mõistust ja vältida läbipõlemist? Oma mõtteid jagab põllumees Tõnis.