Koristusspetsialist Marie Pärkma: siin on minu pesupesemise süsteem ja nipid

See tähendab, et ühes ja samas masinatäies pole koos näiteks partneri L-suuruses pusa ja poja kergest materjalist pluus. Minu loogika on see, et üks asi nendest saab pesemisel rohkem vett ja pesuvahendit kui teine ning seega ei ole selline asjade koos pesemine mõistlik. Niisiis sordin erinevad pesuhunnikud enamasti just materjalide järgi ja sealjuures ka värvide järgi.

Et aga sortimine kuueliikmelises peres lihtsamalt ja kiiremini läheks, olen palunud kõikidel kinni pidada ühest reeglist – pesud jõuavad pesukorvi õiget pidi. Nõnda on üks suur ja ebameeldiv osa sellest kodutööst juba ära tehtud ja ajavõit on tegelikult väga suur.

Samuti palun lastel ka enda pesukorve pesuruumi tuues riided värvide järgi ära sortida, mis samuti hõlbustab minu edaspidist tööd. Ärge kartke paluda pereliikmete abi selliste kodutööde lihtsustamiseks!

Plekieemaldus enne pesu

Plekiliste riideesemete pesemisel on tähtis teada, et plekk tuleb välja saada enne masinasse panemist. Plekki on vaja enne masinpesu põhjalikult töödelda ja seda seetõttu, et masinas ei pruugi see niisama välja tulla. Pigem on suur tõenäosus, et masinpesu kinnitab pleki hoopiski kangasse ja see ei tule sealt hiljem välja.

Mina kasutan plekkide eemaldamiseks juba mitu aastat sapiseebi baasil puhastusvahendit dosaatoris, millel on otstes harjakesed. Näiteks viimasel aastal olen kasutanud Dr. Beckmani harjakestega plekieemaldit.

Jah, see võib tunduda tüütu lisategevus, kuid mina võtan selle aja ja töötlen plekke eelnevalt, sest nii saan anda endast maksimaalse panuse, et riideesemed saaksid puhtaks.

Valige õige pesuprogramm ja pesuaine

Soovitan teil oma pesumasinat tundma õppida. Võtke kasutusjuhend ning tehke endale selgeks, millist pesu ja millise programmiga võib ja tuleb pesta. Soovitan kasutusjuhendi programmide kasutamise osast teha väljalõige ja hoida seda kilekaane vahel pesumasina läheduses. Niimoodi on hea vajadusel kiiresti infot saada, millise programmiga millist pesu pesta tuleks.