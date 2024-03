Keskkonnaamet lubab haneliste heidutusjahti kuues maakonnas

Keskkonnaameti peadirektor Rainer Vakra ütles, et Eestist läbirändavate haneliste populatsioon on väga tugevas kasvutrendis ning nende arvukuse tõus on looduskaitseline edulugu. „Liikide kestma jäämise mõistes ei ole heidutusjahil mitte mingit mõju, vaid tegemist on ühe hirmutamise meetmega, et kaitsta Eesti inimeste toidulauda. Näiteks loendati suur-laukhane 2002. aastal Eesti seirealadel ligikaudu 20 000 lindu, 2020. aastal loendati neid Eesti seirealadel ligikaudu 100 000 lindu. 20 aastaga on suur-laukhane arvukus tõusnud niisiis viis korda,“ rääkis Vakra.